De brandweer van is dinsdag 4 januari gealarmeerd voor een voertuigbrand op A50. De melding werd om 08:08 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 08:08 alarm totale post ravenstein > p 1 bob-01 br wegvervoer vrachtauto a50 li 132,2 schaijk 213231 Gealarmeerd 213231 Tankautospuit, Ravenstein Alarmcodes Groep Ravenstein 1171451 Heesch 1171499 1181499 Lichtkrant 2029568 Groepscode Group-1 Ravenstein 1181498 1171387