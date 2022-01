Assistentie bij reanimatie op A50

Op A50 heeft dinsdag 4 januari brand gewoed. Over de oorzaak van de assistentie bij reanimatie, die om 08:26 werd opgeschaald naar middelbrand, is nog niets bekend. De brandweer is met spoed ter plaatse gegaan.

P2000 melding 08:26 alarm sb a-ploeg oss > p 1 bob-01 middel br reanimatie met brand vrachtauto bst a50 li - ganzenven schaijk 210067 210083 Gealarmeerd 210083 Overig materieel, Oss Alarmcodes Logistiek / Deco Groep / Meetgroep / O.G.S. Oss 1171431 Monitorcode Oss 1171449 Kazernetechniek Oss 1181449 2029568 Groepscode Group-1 Lichtkrant kazerne Oss 1181448