De brandweer van is woensdag 19 januari gealarmeerd voor een ongeval met letsel op N269. De melding werd om 16:24 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 16:24 p 1 bzb-01 hv weg letsel n269 li hilvarenb% k 209092 209241 Gealarmeerd 209092 Staf- en Commandomaterieel, Tilburg 209241 Tankautospuit duin/bos, Hilvarenbeek Alarmcodes Blusgroep 1 Hilvarenbeek 1200547 Lichtkrant Hilvarenbeek 1201943 1201999 Monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 Persinfo Regionaal Etten-Leur 1230265 Etten-Leur 1230999 6893 OvD Tilburg (alarm) Tilburg 1200044 Hilvarenbeek 1201543 Tilburg 1201565