De brandweer van is vrijdag 28 januari gealarmeerd voor een voertuigbrand op A4. De melding werd om 15:56 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 15:56 p 1 bdh-01 br wegvervoer auto afrit a4 li - delft 14 57,3 c schipluiden 156230 Gealarmeerd 156230 Tankautospuit, Maasland Alarmcodes 2029569 Groepscode Group-2 1505791 Verkeermanagementcentrale Rijkswaterstaat Lichtkrant / Techniek Maasland 1500152 Infocode Haaglanden Delft 1503902 Korpsalarm Maasland 1500307 1500196