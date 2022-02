De brandweer van is maandag 7 februari gealarmeerd voor een voertuig te water op A6. De melding werd om 09:39 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 09:39 p 1 bnn-01 voertuig te water a6 li - kp joure 309,4 f scharsterbrug 026511 025710 026110 026571 025793 026531 Gealarmeerd 025710 Waterongevallen materieel, Sneek 025793 Staf- en Commandomaterieel, Sneek 026110 Waterongevallen materieel, Leeuwarden 026531 Tankautospuit, Joure Alarmcodes Leeuwarden (Duikers) Leeuwarden 0303426 0303651 Joure (Technische Dienst) 0303652 Joure (Blusgroep 1) 0303660 Joure (Meetploeg) 0303661 OVD Sneek (Duikmeester) Sneek 0303741 Duikers Sneek 0303742 2029568 Groepscode Group-1 0300055 Monitorcode Sneek 0302366 0303045 Sint Nicolaasga 0300050 Joure 0303082 0303662