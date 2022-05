De brandweer van is dinsdag 10 mei gealarmeerd voor een voertuig te water op N910. De melding werd om 20:38 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 20:38 p 1 bnn-07 voertuig te water n910 - trekwei walterswald 027111 026110 026171 027293 024232 Gealarmeerd 024232 Tankautospuit, Dokkum 026110 Waterongevallen materieel, Leeuwarden 026171 Hulpverleningsmaterieel, Leeuwarden Alarmcodes 0303223 Dokkum (Blusgroep B) Leeuwarden (Hoofdpost) Leeuwarden 0303424 Leeuwarden (Duikers) Leeuwarden 0303426 0303776 Bergum (Blusgroep 415) 0303778 Bergum (Blusgroep 417) 2029568 Groepscode Group-1 0300055 Monitorcode Dokkum 0302375 0303045 Ferwert 0300020 Hurdegaryp 0303088