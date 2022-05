De brandweer van is maandag 16 mei gealarmeerd voor een voertuigbrand op A7. De melding werd om 18:57 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 18:57 p 1 bnn-01 br wegvervoer aanhanger toerit a7 re - hoogezand 41 kolham 012133 Gealarmeerd 012133 Tankautospuit, Groningen Alarmcodes Commandant Hoogezand 0400491 SB-566 Hoogezand 0400505 Blusploeg 2 Hoogezand 0400522 Techniek Hoogezand 0400529 2029570 Algemene alarmcode Monitorcode Appingedam 0401998 0421170