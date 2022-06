De brandweer van is donderdag 9 juni gealarmeerd voor rijksweg a28 rechts op A28. De melding werd om 10:28 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 10:28 p 1 hv weg letsel afrit a28 re - maarn 5 leusden 098694 096631 Gealarmeerd 096631 Tankautospuit, Zeist 098694 Staf- en Commandomaterieel, Utrecht Alarmcodes 0706001 Monitorcode OvD Amersfoort 0706118 Kazernealarm Zeist 0709357 Beroeps dagdienst Zeist 0709358 2029569 Groepscode Group-2 0709561 Monitorcode District Binnensticht - Lekstroom 0709560 Monitorcode District Eemland