De brandweer van is maandag 4 juli gealarmeerd voor een ongeval met letsel op A17. De melding werd om 07:05 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 07:05 p 1 bzb-01 hv weg letsel thv: licht a17 re 16,5 oud gastel 203093 201371 201135 201231 Gealarmeerd 201135 Tankautospuit, Standdaarbuiten 201231 Tankautospuit, Oudenbosch 201371 Hulpverleningsmaterieel, Roosendaal 203093 Staf- en Commandomaterieel, Breda Alarmcodes BvD Roosendaal 1200342 Ploeg A Roosendaal 1200356 1200508 Blusploeg Oudenbosch 1200638 Blusploeg Lichtkrant Oudenbosch 1201958 Lichtkrant Roosendaal 1201966 1201971 Lichtkrant 1201999 Monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 Besturing Kazerne Roosendaal 1201389 1200043 2591 OvD Steenbergen, Moerdijk, Halderberge Mark en Dintel ( Hoeven 1201368 Oudenbosch 1201417 Rucphen 1201408 Moerdijk 1201425 Moerdijk 1201571 Oudenbosch 1201355 1200351