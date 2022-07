De brandweer van is vrijdag 8 juli gealarmeerd op A1. De melding werd om 21:34 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

Tijdlijn P2000 meldingen 21:23 p 2 btw-02 brand afrit a1 li - markelo 27 124,1 c holten 055631 Gealarmeerd 055631 Tankautospuit, Enter Alarmcodes Groep Enter 0604590 TS-5631 Enter 0605289 0605310 Monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 Markelo 0605801 Ambt Delden 0605802 21:34 p 1 btw-02 brand afrit a1 li - markelo 27 124,1 c holten 051461 Gealarmeerd 051461 Bijzonder brandbestrijdingsmaterieel, Goor Alarmcodes HV groep Goor 0604616 HV/AS-6171 Goor 0605292 0605310 Monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 De Goorn 0605805