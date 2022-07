De brandweer van is zaterdag 9 juli gealarmeerd voor een persoon te water op N915. De melding werd om 23:49 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 23:49 p 1 brt-04 persoon te water brug o/d noord ri hendrik-ido-ambacht n915 li - alblasserdam 186765 186702 Gealarmeerd 186702 Personenvervoer, Alblasserdam Alarmcodes 1400999 Lichtkrant MKB Schipper / Bemanningslid Alblasserdam 1403180 Chauffeurs - pompbedienders Alblasserdam 1403181 Bevelvoerders Alblasserdam 1403182 Post Dam groep 2 - prio 2 Alblasserdam 1403185 2029568 Groepscode Group-1 Lichtkrant GMC Meerkerk 1403003 1405018