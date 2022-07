Natuurbrand op A73

Op A73 heeft maandag 18 juli brand gewoed. Over de oorzaak van de natuurbrand, die om 15:09 werd opgeschaald naar middelbrand, is nog niets bekend. De brandweer is met spoed ter plaatse gegaan.

P2000 melding 15:09 alarm ovd oost > p 1 bob-04 middel br br natuur uitbr.: hoog a73 li overloon 210092 Gealarmeerd 210092 Staf- en Commandomaterieel, Brabant-Noord Alarmcodes 1170021 OVD-D2 Sint Michielsgestel/Schijndel/Boxtel