De brandweer van is donderdag 28 juli gealarmeerd voor een buitenbrand op N277. De melding werd om 03:45 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met gepaste spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 03:45 alarm wt b-ploeg uden > p 2 bob-02 br buiten n277 - provincialeweg zuid schaijk 213861 Gealarmeerd 213861 Bijzonder brandbestrijdingsmaterieel, Uden Alarmcodes Monitorcode Uden 1171799 Techniek Uden 1181799 2029568 Groepscode Group-1 Lichtkrant Uden 1181798 1171755 1171752