De brandweer van is zaterdag 13 augustus gealarmeerd voor een buitenbrand op N395. De melding werd om 13:54 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 13:54 p 1 bob-04 br buiten n395 - voorteindseweg oost west en middelbeers 223941 Gealarmeerd 223941 Tankautospuit duin/bos, Brabant-Zuidoost Alarmcodes 1104799 Monitorcode 1107646 Postalarm 1107698 Lichtkrant Kazerne 2029568 Groepscode Group-1