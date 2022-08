De brandweer van is zaterdag 13 augustus gealarmeerd voor een buitenbrand op N395. De melding werd om 14:07 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 14:07 p 1 bob-04 kleine br br buiten n395 - voorteindseweg oost west en middelbeers 225161 225083 Gealarmeerd 225083 Overig materieel, Best 225161 Bijzonder brandbestrijdingsmaterieel, Best Alarmcodes 1104799 Monitorcode Chauffeurs Algemeen Haakarmvoertuig Best 1106029 Lichtkrant Kazerne Best 1106098 2029568 Groepscode Group-1