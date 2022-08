De brandweer van is dinsdag 16 augustus gealarmeerd voor een voertuigbrand op A15. De melding werd om 16:33 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 16:33 p 1 brt-03 br wegvervoer auto a15 li - hoogvliet 17 hoogvliet rotterdam 172131 172031 Gealarmeerd 172031 Tankautospuit, Rotterdam-Rijnmond 172131 Tankautospuit, Rotterdam-Rijnmond Alarmcodes 1400541 Kazernealarm Botlekweg 1400551 Kazernealarm Butaanweg 1400999 Lichtkrant MKB 2029568 Groepscode Group-1 Hellevoetsluis 1400599