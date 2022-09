De brandweer van is vrijdag 2 september gealarmeerd op A6. De melding werd om 17:31 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 17:31 brug a6 ambu zonder spoed wel graag door rijden Alarmcodes Scharsterrijnbrug A6 Joure 0302280