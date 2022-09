De brandweer van is dinsdag 6 september gealarmeerd voor een voertuigbrand op A9. De melding werd om 12:04 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 12:04 p 1 bnh-08 kleine br br wegvervoer bestelbus a9 li 46,1 spaarndam 121205 121586 121283 Gealarmeerd 121205 Personenvervoer, Kennemerland 121586 Overig materieel, Kennemerland Alarmcodes Lichtkrant kazerne West Haarlem 0107081 Monitorcode Haarlem 0108999 2029568 Groepscode Group-1 Haarlem 0106910 Amsterdam 0106900