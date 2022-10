De brandweer van is woensdag 5 oktober gealarmeerd voor een ongeval met letsel op A16. De melding werd om 20:56 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 20:56 p 1 brt-02 hv weg letsel thv: licht toerit a16 li - randweg dordrecht 20 dordrecht 189492 201132 186631 Gealarmeerd 186631 Tankautospuit, Zuid-Holland Zuid 189492 Staf- en Commandomaterieel, Zuid-Holland Zuid 201132 Tankautospuit, Moerdijk Alarmcodes Blusploeg Moerdijk 1200608 Lichtkrant Moerdijk 1201952 1201999 Monitorcode 1400999 Lichtkrant MKB OVD brandweer Dordrecht prio 1 Dordrecht 1403062 1403073 OVD prio 2 2029568 Groepscode Group-1 Lichtkrant GMC Meerkerk 1403003 Dordrecht 1403616 Moerdijk 1403015 Zevenbergschen Hoek 1201420 1201816 1201815