De brandweer van is dinsdag 11 oktober gealarmeerd voor een voertuigbrand op A58. De melding werd om 07:02 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 07:02 p 1 bzb-01 br wegvervoer auto toerit a58 li - 's-gravenpolder 35 kapelle 194734 Gealarmeerd 194734 Tankautospuit, Zeeland Alarmcodes 1300001 Monitorcode 2029569 Groepscode Group-2 'S-Gravenpolder 1303734 'S-Gravenpolder 1300221