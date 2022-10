De brandweer van is zaterdag 22 oktober gealarmeerd voor een voertuig te water op N833. De melding werd om 15:42 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 15:42 p 1 bgm-02 voertuig te water auto oude hoevenseweg n833 - rijksstraatweg tricht 087311 212014 089094 086271 087131 Gealarmeerd 086271 Hulpverleningsmaterieel, Geldermalsen 087131 Tankautospuit, Beusichem 087311 Waterongevallen materieel, Culemborg 212014 Waterongevallen materieel, Brabant-Noord Alarmcodes 0903100 Monitorcode Korpsalarm Beusichem Buren 0903399 1170851 Kazernealarm Monitorcode Berghem 1170899 Kazernetechniek Schaijk 1180899 2029568 Groepscode Group-1 GMS Koppelcode Nijmegen 0903200 Lichtkrant Kazerne Den Bosch 1180898 Culemborg 0903487 Tiel 0903581 0903286