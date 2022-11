De brandweer van is zaterdag 5 november gealarmeerd voor een voertuig te water op A20. De melding werd om 23:43 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 23:43 p 1 bdh-05 voertuig te water toerit a20 re - nieuwerkerk a/d ijssel 17 42,9 b nieuwerkerk ad ijssel 163731 Gealarmeerd 163731 Tankautospuit, Hollands Midden Alarmcodes 1503381 Korpsalarm 1503900 Monitorcode 2029568 Groepscode Group-1