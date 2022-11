De brandweer van is zondag 6 november gealarmeerd voor een voertuigbrand op A17. De melding werd om 16:10 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 16:10 p 1 bzb-02 br wegvervoer auto afrit a17 li - zevenbergen 25 klundert 201135 201131 Gealarmeerd 201131 Tankautospuit, Klundert 201135 Tankautospuit, Standdaarbuiten Alarmcodes 1200638 Blusploeg Lichtkrant Klundert 1201947 1201971 Lichtkrant 1201999 Monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 Blusploeg Klundert 1200628 Hoeven 1201368 Klundert 1201424 Moerdijk 1201425