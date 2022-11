De brandweer van is donderdag 10 november gealarmeerd voor een ongeval met letsel op A27. De melding werd om 15:08 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 15:08 p 1 bzb-04 hv weg letsel thv: licht afrit a27 re - oosterhout 19 oosteind 205092 205031 205233 Gealarmeerd 205031 Tankautospuit, Oosterhout 205092 Staf- en Commandomaterieel, Tilburg 205233 Tankautospuit, Midden- en West-Brabant Alarmcodes Blusgroep Raamsdonksveer 1200428 Groep C Oosterhout 1200708 Lichtkrant Oosterhout 1201956 Lichtkrant Raamsdonksveer 1201962 1201999 Monitorcode 2029570 Algemene alarmcode Persinfo Regionaal Etten-Leur 1230265 Etten-Leur 1230999 1792 OvD Werkendam, Woudrichem, Aalburg (alarm) Dorst 1200039 Dorst 1201364 Raamsdonksveer 1201354 Dorst 1201475 Rijen 1201578 Raamsdonksveer 1201473