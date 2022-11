De brandweer van is donderdag 10 november gealarmeerd voor een voertuigbrand op A73. De melding werd om 19:11 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 19:11 p 1 blb-02 br wegvervoer vrachtwagen a73 re 13,2 sint odilienberg 235163 235182 235131 235132 Gealarmeerd 235131 Tankautospuit, Roermond 235132 Tankautospuit, Roermond 235163 Bijzonder brandbestrijdingsmaterieel, Roermond 235182 Overig materieel, Roermond Alarmcodes 1005998 monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 1002445 1002400 1002416 1002447 1002421 1002403