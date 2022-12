De brandweer van is zaterdag 3 december gealarmeerd voor een ongeval met letsel op A2. De melding werd om 15:39 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 15:40 p 1 blb-02 hv weg letsel toerit a2 li - urmond 48 238,7 d geleen 243371 243591 244631 244331 Gealarmeerd 243371 Hulpverleningsmaterieel, Geleen 243591 Staf- en Commandomaterieel, Limburg Zuid Alarmcodes 1005998 monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 1004273 Born 1003351 Geleen 1004276 Born 1003353 Geleen 1003409 Geleen 1004270 Geleen 1004943