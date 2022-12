De brandweer van is dinsdag 13 december gealarmeerd voor middelgrote hulpverlening op A6. De melding werd om 17:43 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 17:43 p 1 bnn-04 middel hv hv weg letsel afrit a6 li - joure 24 311,6 c haskerhorne 026432 Gealarmeerd 026432 Tankautospuit, Heerenveen Alarmcodes Heerenveen (Blusgroep 1) Heerenveen 0303342 Heerenveen (Blusgroep 2) Heerenveen 0303343 Heerenveen (Blusgroep 3) Heerenveen 0303344 Chauffeurs blusgroep 1 Heerenveen 0303345 Chauffeurs blusgroep 2 Heerenveen 0303346 Heerenveen (Chauffeurs Blusgroep 3) Heerenveen 0303347 2029568 Groepscode Group-1 0300055 Monitorcode Bruggen Heerenveen 0302359 0303045 0331112