De brandweer van is zondag 25 december gealarmeerd voor een voertuig te water op A58. De melding werd om 06:53 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van , die met spoed ter plaatse is gegaan.

P2000 melding 06:53 p 1 bzb-03 voertuig te water a58 li nieuw- en sint joosland 194510 194910 194550 194595 194533 194534 Gealarmeerd 194510 Waterongevallen materieel, Zeeland 194533 Tankautospuit, Zeeland 194534 Tankautospuit, Arnemuiden 194550 Hoogwerker, Zeeland 194595 Staf- en Commandomaterieel, Middelburg Alarmcodes 1300001 Monitorcode 1300029 OVD 4595 (Stadsgewest) Duikgroep Goes 1300431 1301542 Laddergroep 2 Stromenweg 1301547 Duikgroep Stromenweg 1301565 Blusgroep Arnemuiden 2029568 Groepscode Group-1 Middelburg 1303550 Hoek 1300060 Persinfo Hoek 1330102 Blusgroep Middelburg-Zuid Torenweg Middelburg 1301575 Middelburg 1303533 Arnemuiden 1303534 Sas Van Gent 1303784 Middelburg 1303510 1303595 1301558