Voertuigbrand op A2

Op A2 heeft dinsdag 7 maart brand gewoed. Over de oorzaak van de voertuigbrand, die om 07:52 werd opgeschaald naar middelbrand, is nog niets bekend. De brandweer is met spoed ter plaatse gegaan.

P2000 melding 07:52 ter info p 1 blb-02 middel br br wegvervoer vrachtwagen afrit a2 re - urmond 48 238,6 a geleen Alarmcodes 1004616 Voorlichter 1005998 monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 1033002 1004634 1004624