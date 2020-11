Brandweer bevrijdt Pieten uit voertuig na ongeval in Boekel

In Boekel zijn op De Bunders zondagochtend twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. De brandweer moest er aan te pas komen om de inzittenden, een handvol Pieten, uit de auto te bevrijden.

De twee voertuigen kwamen vlak voor half twaalf op de kruising met elkaar in botsing. Een auto is daarbij over de kop geslagen. De inzittenden, meerdere Pieten, klommen met de hulp van de brandweer uit de auto. De bestuurder van de bestelbus werd door het ambulancepersoneel gecontroleerd.

Boekel is een plaats in de provincie Noord-Brabant en valt onder de P2000-regio Brabant-Noord. De hulpdiensten in Boekel reageren onder meer op 112 meldingen die bij deze veiligheidsregio binnenkomen. Via P2000 worden deze 112 meldingen uitgestuurd naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps, ambulancedienst of de dienstdoende politieagenten.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer van Boekel 8 keer gealarmeerd en moest de ambulance 37 keer naar die plaats toe.