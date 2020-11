Twee tieners na ruim een uur bevrijd uit lift station Boxtel

De brandweer is zondagmiddag een goed uur bezig geweest met het bevrijden van twee jongeren die waren komen vast te zitten in een lift op station Boxtel.

Het duo had vermoedelijk zelf al geprobeerd de deur open te krijgen. Juist omdat deze was ontzet kostte het de brandweer extra moeite om de deuren te openen. De politie heeft de gegevens van het tweetal genoteerd in verband met de ontstane schade.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer van Boxtel 19 keer gealarmeerd en moest de ambulance 179 keer naar die plaats toe.