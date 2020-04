Woningbrand op Burchtstraat in Sint-Oedenrode

De brandweer is maandagavond uitgerukt voor een woningbrand aan de Burchtstraat in Sint-Oedenrode. Onduidelijk is nog waardoor de brand is ontstaan.

De eerste melding kwam ongeveer tien voor half 7 's avonds bij de alarmcentrale binnen. De brandweer is uitgerukt met 1 tankautospuit . Ook zijn er twee ambulances naar het incident gestuurd.

De plaats Sint-Oedenrode valt onder de P2000-regio Brabant-Noord. De hulpdiensten in Sint-Oedenrode, een plaats in de provincie Noord-Brabant, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld de betreffende ambulancedienst gestuurd.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer van Sint-Oedenrode 13 keer gealarmeerd en moest de ambulance 99 keer naar die plaats toe.

