Tweede dodelijke ongeval op N279 in Veghel in een paar dagen tijd

Op de Rijksweg N279 in Veghel heeft maandagochtend een aanrijding plaatsgevonden, waarbij één persoon om het leven is gekomen.

Door nog onbekende oorzaak kwamen op de weg een personenauto en een vrachtwagen met elkaar in botsing. Door de klap werd de voorkant van de personenauto compleet ingedrukt.

De eerste melding kwam ongeveer tien over half 11 in de ochtend bij de alarmcentrale binnen. 4 minuten later werd opgeschaald naar 'middelgrote hulpverlening'. Er is, naast de traumaheli, ook een ambulance naar het incident gestuurd.

Dit is het tweede zware incident waarbij een dodelijk slachtoffer valt te betreuren in een paar dagen tijd. Zaterdag kwam een motorrijder om het leven na een aanrijding op de N279.

