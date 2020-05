Ambulance met spoed naar Jochem de Wildstraat in Volkel

Donderdag 30 april is de ambulance met spoed uitgereden naar de Jochem de Wildstraat in Volkel. De melding werd om 23:10 via het P2000 netwerk verzonden naar een dienstdoende ambulance behorend bij de 112 veiligheidsregio Brabant-Noord.

Tijdlijn P2000 meldingen 23:10 a1 dia: 5408rt : jochem de wildstraat volkel obj: rit: 48120 21-127 Oudenbosch 1120127 23:14 a1 dia: 5408rt : jochem de wildstraat volkel obj: rit: 48121 Veghel 1120125

Donderdag 30 april is de ambulance met spoed uitgereden naar de Jochem de Wildstraat in Volkel. De melding werd om 23:10 via het P2000 netwerk verzonden naar een dienstdoende ambulance behorend bij de 112 veiligheidsregio Brabant-Noord.