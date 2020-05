Brandweer met spoed naar Achtseweg Noord in Eindhoven

De brandweer van Eindhoven is donderdag 30 april gealarmeerd op de Achtseweg Noord. De melding werd om 23:51 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Eindhoven, die met spoed ter plaatse is gegaan.

Tijdlijn P2000 meldingen 23:51 prio 1 gg01 br industrie dhl solutions achtseweg noord eindhv 225192 222431 222332 1104764 Officier van Dienst Cluster Midden/Zuid 1104799 Monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 Kazernealarm Eindhoven-Centrum Eindhoven 1106973 Lichtkrant Kazerne Eindhoven-Centrum Eindhoven 1106998 Lichtkrant Kazerne Eindhoven-Woensel Eindhoven 1108698 Kazernealarm Eindhoven-Woensel Eindhoven 1106974 23:56 prio 1 gg01 br industrie picnic achtseweg noord eindhv 222451 1104799 Monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 Lichtkrant Kazerne Eindhoven-Woensel Eindhoven 1108698 Kazernealarm Eindhoven-Woensel Eindhoven 1106974

