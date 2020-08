Man zwaar gewond na steekpartij op Woenselse Markt in Eindhoven

Bij een steekpartij in Eindhoven is woensdagavond een persoon zwaar gewond geraakt. Een traumahelikopter kwam ter plaatse.

We onderzoeken steekincident zojuist op Woenselse Markt #Eindhoven. Daarbij is een man zwaargewond geraakt. Traumahelikopter aanwezig voor medische bijstand. Melder spreekt van vechtpartij tussen twee mannen en het slachtoffer. Het tweetal zou vervolgens gevlucht zijn. — Politie Oost-Brabant (@politieob) August 19, 2020