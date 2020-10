Man geëlektrocuteerd bij werkzaamheden in Nuenen

Donderdagmiddag is een man ernstig gewond geraakt toen hij door nog onbekende oorzaak werd geëlektrocuteerd tijdens werkzaamheden bij een bedrijf aan de Gulberg in Nuenen.

Onduidelijk is hoe het ongeval kon gebeuren. Ook is niets bekend over de toestand van het slachtoffer. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, waaronder het traumateam dat per helikopter werd ingevlogen.

De arbeidsinspectie zal onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval.

