Gewonde na aanrijding met ree op Vliegbasis Gilze-Rijen

Op het terrein van vliegbasis Gilze-Rijen is dinsdagochtend een motorrijder gewond geraakt nadat deze in botsing was gekomen met een ree. De traumahelikopter kwam ter plaatse.

De eerste melding kwam iets na zeven uur 's ochtends bij de alarmcentrale binnen. Er zijn ook twee ambulances naar het incident gestuurd. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Onbekend is hoe het met de ree is afgelopen.

Gilze is een plaats in de provincie Noord-Brabant en valt onder de P2000-regio Midden- en West-Brabant. De hulpdiensten in Gilze reageren onder meer op 112 meldingen die bij deze veiligheidsregio binnenkomen. Via P2000 worden deze 112 meldingen uitgestuurd naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps, ambulancedienst of de dienstdoende politieagenten.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 15 keer naar Gilze gestuurden moest 61 keer naar die plaats toe.

Vanochtend rond 07.00 uur is een #traumahelikopter op vliegbasis Gilze-Rijen geland. Een collega op de motor heeft een aanrijding met een ree gehad op de vliegbasis. Onze collega is uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. @GilzeRijen @Traumaheli_NL pic.twitter.com/hrniG7xNlf — DHC Luchtmacht (@dhcluchtmacht) August 18, 2020