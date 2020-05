Brandweer met spoed naar Jupiter in Oosterhout

De brandweer van Oosterhout is vrijdag 1 mei gealarmeerd op Jupiter. De melding werd om 08:32 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Oosterhout, die met spoed ter plaatse is gegaan.

Tijdlijn P2000 meldingen 08:32 p 1 inci-01 ass. pol jupiter oosterhout nb 205405 Kazerne alarm Made 1200289 Lichtkrant Made 1201951 1201999 Monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 1792 OvD Werkendam, Woudrichem, Aalburg (alarm) Dorst 1200039 1201467 08:32 p 1 inci-01 ass. pol jupiter oosterhout nb 205335 Groep C Oosterhout 1200708 Lichtkrant Oosterhout 1201956 1201999 Monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 Dorst 1201364 Oosterhout 1201478 08:33 p 2 inci-01 ass. pol jupiter oosterhout nb 205335 Oosterhout 1201478 08:33 p 2 inci-01 ass. pol jupiter oosterhout nb 205405 1201467

