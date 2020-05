Ambulance met spoed naar Camera Obscuralaan in Amstelveen

Vrijdag 1 mei is de ambulance met spoed uitgereden naar de Camera Obscuralaan in Amstelveen. De melding werd om 06:24 via het P2000 netwerk verzonden naar een dienstdoende ambulance behorend bij de 112 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Tijdlijn P2000 meldingen 06:24 a1 13177 rit 37483 amstelveen camera obscuralaankd 2029568 Groepscode Group-1 Lichtkrant Amsterdam 0120999 Amsterdam 0120177 06:26 a1 13175 rit 37484 amstelveen camera obscuralaankd 2029568 Groepscode Group-1 Lichtkrant Amsterdam 0120999 Ambulance-13-175 VZA Amstelveen Amstelveen 0120175

