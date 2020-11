Scooterrijder rijdt frontaal tegen bouwcontainer op Meerlandenweg in Amstelveen

Bij een ongeval op de Meerlandenweg in Amstelveen is donderdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt nadat deze een flinke container op de weg hoofd had gezien.

De eerste melding kwam rond half 2 's middags bij de alarmcentrale binnen. Er is een ambulance naar het incident gestuurd. Het slachtoffer, een jongeman, raakte gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De scooter heeft flinke schade opgelopen.

