Gewapende overval op telefoonwinkel in Amstelveen

Vrijdagochtend hebben twee gewapende overvallers een telefoonwinkel op het Binnenhof in Amstelveen overvallen. Onbekend is of er iets is buitgemaakt. De politie zoekt de daders en vraagt getuigen zich te melden.

De twee verdachten zijn gevlucht op een scooter. Beide overvallers droegen zwarte kleding en hadden een mondkapje op. Een van hen had een grote tas bij zich.

Zojuist is er een telefoonwinkel op het Binnenhof in Amstelveen overvallen door twee gewapende verdachten (zie burgernet voor signalement). Er is niemand gewond geraakt. Getuige geweest? Bel 0900 8844 bij spoed bel 112. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) October 29, 2021 AMSTELVEEN: ivm overval Binnenhof Amstelveen zkt: Scter met ktk combi 70 erop. 2 VD met zwrte kleding en beide mndkpj en 1 met gr tas. nt benaderen.

Tips? Bel nu 112 https://t.co/IwCHhwuX78 — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) October 29, 2021