Gewonde bij schietpartij op Texelstraat in Amstelveen

Op de Wieringerstraat in Amstelveen heeft rond 10u50 een schietincident op straat plaatsgevonden. Daarbij is een man gewond geraakt. Slachtoffer is aanspreekbaar, de schutter is voortvluchtig. Politie doet onderzoek. Heeft u iets gezien? Bel 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.