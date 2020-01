Grote reddingsactie voor persoon te water op Westerdok in Amsterdam

Foto: Archief

In Amsterdam is woensdagmiddag een persoon te water geraakt in de omgeving van Westerdok en Westerdoksdijk. De hulpdiensten hebben opgeschaald naar middelgroot waterongeval.

Iets voor 12.30 uur reed een vrouw met haar Canta-invalidekar het water in. Hulpdiensten hebben het slachtoffer uit het water weten te reden en gereanimeerd. Zij is naar het ziekenhuis overgebracht.

De hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Naast de brandweer waren ook diverse ambulances en een traumahelikopter gealarmeerd.

Een vrouw is aan het begin van de middag met haar #Canta het water in gereden van het #Westerdok bij de Westelijke Eilanden. Na een reanimatie is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. via @AT5 https://t.co/Q78FaD6zsH pic.twitter.com/aobI8Y8odm — Robby Hiel (@PersburoUNN) January 29, 2020

Een persoon te water in het #Westerdok in Amsterdam. De brandweerduikers hebben de persoon uit de canta bevrijd en uit het water gehaald. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Wat er precies gebeurd is wordt nog onderzocht. — Brandweer AA (@BrandweerAA) January 29, 2020

Laatste update: 29 januari 2020 14:42