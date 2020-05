Assistentie ambulance voor afhijsen patiënt op Zoutkeetsgracht in Amsterdam

De brandweer van Amsterdam is vrijdag 1 mei gealarmeerd voor een assistentie ambulance voor afhijsen patiënt op Zoutkeetsgracht. De melding werd om 03:19 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Amsterdam, die met spoed ter plaatse is gegaan.

Tijdlijn P2000 meldingen 03:19 p 1 bad-01 ass. ambu afhijsen , zoutkeetsgracht amsterdam 13alh 13ash Kazernealarm Amsterdam 0100519 0102998 Monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 TS Amsterdam 0100500 AL Amsterdam 0100501 03:26 a2 13108 rit 37461 amsterdam zoutkeetsgrachtlc 2029568 Groepscode Group-1 Lichtkrant Amsterdam 0120999 Ambulance-13-108 GGD Amsterdam Amsterdam 0120108

