Persoon overleden na ongeval in Amsterdam

Op de kruising van de Jan van Galenstraat en de Willem de Zwijgerlaan in Amsterdam is een persoon om het leven gekomen bij een ongeluk.

Rond 9.00 uur werden hulpdiensten massaal gealarmeerd. Alle hulp mocht niet baten en het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De persoon zat op een snorscooter en was door onbekende oorzaak in botsing gekomen met een vrachtwagen. De kruising is afgesloten vanwege sporenonderzoek van de politie.

