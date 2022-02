Gewapende overval op Apple Store Leidseplein ten einde, gijzelaar ontsnapt

De overvaller die eind van de middag heeft geprobeerd de Apple Store aan het Leidseplein te overvallen, is later op de avond overmeesterd toen de man die hij gegijzeld hield ervandoor ging.

De politie is massaal op de been. Boven de stad cirkelt een helikopter en ook is een speciaal interventieteam opgeroepen.

Een ooggetuige meldt aan het Parool dat er rond 18.00 uur twee mannen de Apple Store uitliepen en dat toen zij de politie zagen een persoon bedreiging van een pistool hebben gegijzeld. De twee mannen zijn samen met de derde persoon nog in de Apple Store. Meerdere getuigen laten aan AT5 weten dat ze schoten hoorden. "ik moest rennen voor mijn 'leven'", zegt een van hen.

Leden DSI kleden zich om in Marnixstraat. Af en toe hoor je geklik van het doorladen van wapens. #Leidseplein pic.twitter.com/l4ayOhM0VW — WouterLaumans (@WLaumans) February 22, 2022