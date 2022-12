Meerdere gewonden bij zwaar ongeval Provincialeweg in Amsterdam

Vrijdagavond rond half tien heeft op de Provincialeweg in Amsterdam een ernstig ongeval plaatsgevonden. De hulpdiensten zijn ter plekke ter hoogte van de Bijlmerweide.

Vanwege de ernst werden de brandweer-, politie- en ambulancediensten massaal opgeroepen. Er zijn tenminste vier slachtoffers. De medische toestand van de slachtoffers is op dit moment nog niet duidelijk.

De Provincialeweg is dicht tussen Diemen en de N236.

De plaats Amsterdam valt onder de P2000-regio Amsterdam-Amstelland. De hulpdiensten in Amsterdam, een plaats in de provincie Noord-Holland, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld de betreffende ambulancedienst gestuurd.

De brandweer is de afgelopen 30 dagen 1352 keer naar Amsterdam gestuurd. De ambulance moest 6362 keer naar die plaats toe.