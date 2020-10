Persoon zwaargewond bij schietpartij in Hilversum

Bij een schietpartij aan de Mincklerstraat in Hilversum is zondagmiddag kort voor 14 uur een persoon zwaargewond geraakt. De dader is nog voortvluchtig.

Het is nog onbekend wat de aanleiding is geweest voor het schietincident dat in of nabij een appartementencomplex plaatsvond. De politie heeft de omgeving afgezet. Naast twee ambulances werd ook een traumahelikopter gealarmeerd.

