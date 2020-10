Auto op de kop na ongeval in Hilversum nabij Mediapark

Op de Naarderstraat in de buurt van de Mies Bouwmanboulevard in Hilversum is vrijdagavond rond kwart over negen een auto van de weg geraakt en ondersteboven terechtgekomen. Niemand raakte gewond, maar de politie moest wel een ruzie in de kiem smoren.

Het ongeval gebeurde ongeveer tien voor half 10 's avonds. Er zijn drie ambulances naar het incident gestuurd, maar die bleken uiteindelijk niet echt nodig. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij.

Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Wel werd de sfeer na enige tijd grimmig en greep de politie in door drie mensen uit elkaar te halen. In de auto werd een lachgasfles door de politie aangetroffen. Deze is door de politie veilig gesteld.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 68 keer naar Hilversum gestuurd en moest de ambulance 656 keer naar die plaats toe.